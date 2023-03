Migranti, Tajani e Crosetto: “Rischi da strategia Wagner e guerra ibrida russa” (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Immigrazione, ruolo del gruppo Wagner, guerra ibrida russa. Ne parlano oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e anche l’opposizione che accendono i riflettori su una regia straniera dietro al dramma dell’immigrazione irregolare. Tajani ha espresso ”preoccupazione perché molti Migranti arrivano da aree controllate dalle truppe di Wagner”. E “non vorrei che ci fosse qualche tentativo di spingere Migranti verso l’Italia”, ha aggiunto al termine di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha manifestato ”grande comprensione” per quello che sta accadendo in termini di immigrazione. Crosetto è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Immigrazione, ruolo del gruppo. Ne parlano oggi il ministro degli Esteri Antonio, il ministro della Difesa Guidoe anche l’opposizione che accendono i riflettori su una regia straniera dietro al dramma dell’immigrazione irregolare.ha espresso ”preoccupazione perché moltiarrivano da aree controllate dalle truppe di”. E “non vorrei che ci fosse qualche tentativo di spingereverso l’Italia”, ha aggiunto al termine di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha manifestato ”grande comprensione” per quello che sta accadendo in termini di immigrazione.è ...

