Migranti, Tajani e Crosetto parlano di "guerra ibrida" causata dal gruppo filorusso Wagner (Di lunedì 13 marzo 2023) Giorgia Meloni ha riunito questa mattina a Palazzo Chigi i ministri dell'Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, insieme ai vertici dell'Intelligence nazionale per fare il punto sul tema Migranti, dopo le ratifiche approvate nel Consiglio dei Ministri di Cutro: sulla questione ha parlato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in ... TAG24.

