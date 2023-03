"Migranti? Sei un...". Crosetto insultato dal capo della Wagner: scandalo internazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, ha deciso di rispondere a Guido Crosetto. Lo ha fatto nella maniera peggiore, ovvero insultando il ministro della Difesa italiano, che è stato definito “mudak”: è un termine che in russo corrisponde a una pesante offesa, che può essere tradotto con "cogl***" o "figlio di put***". In particolare Prigozhin se l'è presa perché Crosetto ha parlato di “divisione Wagner”: “Prima ci definivano una compagnia privata, poi gruppo Wagner, ora l'Italia usa per la prima volta in tanti anni ‘divisione'”. “Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei Migranti, non ce ne preoccupiamo - ha aggiunto Prigozhin - il ministro dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Yevgeny Prigozhin,, ha deciso di rispondere a Guido. Lo ha fatto nella maniera peggiore, ovvero insultando il ministroDifesa italiano, che è stato definito “mudak”: è un termine che in russo corrisponde a una pesante offesa, che può essere tradotto con "cogl***" o "figlio di put***". In particolare Prigozhin se l'è presa perchéha parlato di “divisione”: “Prima ci definivano una compagnia privata, poi gruppo, ora l'Italia usa per la prima volta in tanti anni ‘divisione'”. “Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei, non ce ne preoccupiamo - ha aggiunto Prigozhin - il ministro dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi ...

