Migranti | Renzi | ' a Cutro indecorosa passeggiata governo Meloni'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Lanon è il problema di questo Paese ma in questo momento non è neanche la soluzione e quando fanno indecorose passaggiate, come quella a, si rendono un modo di fare politica buono solo a prendere like sui social" ma non a risolvere i problemi. Così Matteoa Zapping su Rai Radio 1.

Migranti, Renzi: “Oggi a Cutro una passerella mediatica” Agenzia Nova

Basta attacchi sconsiderati al Governo per l’incidentale strage nautica di Cutro, che figuriamoci se non verranno oggi ripetuti anche per l’altra strage, successa domenica nel Mar Mediterraneo. Tanto ...Chi è davvero umano Di fronte a drammi come la morte dei migranti di Cutro, fronteggiare la clandestinità diventa un imperativo imprescindibile ...