Migranti: nuovi trasferimenti salme, oggi aereo in partenza per Kabul con sosta a Dubai (Di lunedì 13 marzo 2023) Palermo, 13 mar. (Adnkronos) - Sono nove i trasferimenti complessivi della salme dalla camera ardente di Crotone ai paesi di origine delle vittime del naufragio. oggi sono partite alcune salme e trasferite fino a Napoli, dove hanno raggiunto in aereo prima Dubai e poi Kabul. Domani altri voli per Teheran e uno in Pakistan. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Palermo, 13 mar. (Adnkronos) - Sono nove icomplessivi delladalla camera ardente di Crotone ai paesi di origine delle vittime del naufragio.sono partite alcunee trasferite fino a Napoli, dove hanno raggiunto inprimae poi. Domani altri voli per Teheran e uno in Pakistan.

