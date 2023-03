Migranti, ministero sospende Sai Caserta: “Troppe criticità” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il ministero dell’Interno ha sospeso il Sai a Caserta, ovvero il Sistema di accoglienza e inclusione dei Migranti, gestito dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto dalle coop Innotec, Esculapio e Format. Una decisione presa su richiesta inoltrata a fine dicembre dal Comune di Caserta, che aveva accertato a metà del 2022 numerose criticità nella gestione del Sai relative ai servizi non erogati ai Migranti e alle condizioni in cui quest’ultimi erano tenuti. Peraltro lo stesso ministero aveva ben chiara la situazione, visto che gli ispettori del Viminale hanno visitato tra il 15 e il 17 novembre scorso gli appartamenti del Sai a Caserta producendo un report di aggiornamento – il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Ildell’Interno ha sospeso il Sai a, ovvero il Sistema di accoglienza e inclusione dei, gestito dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto dalle coop Innotec, Esculapio e Format. Una decisione presa su richiesta inoltrata a fine dicembre dal Comune di, che aveva accertato a metà del 2022 numerosenella gestione del Sai relative ai servizi non erogati aie alle condizioni in cui quest’ultimi erano tenuti. Peraltro lo stessoaveva ben chiara la situazione, visto che gli ispettori del Viminale hanno visitato tra il 15 e il 17 novembre scorso gli appartamenti del Sai aproducendo un report di aggiornamento – il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Migranti, il ministero sospende il Sai per le criticità nella gestione - stopaltelevoto : @kaattchu 8x1000 allo stato per accoglimento migranti e 5x1000 al ministero della cultura. il 2x1000 varia, forse a nessuno - Shamone87665062 : RT @GlosweetyGlo: Non c'è stata una direttiva dal Ministero delle Infrastrutture per far uscire la Guardia Costiera Quindi non si tratta… - MarinaM69041889 : RT @GlosweetyGlo: Non c'è stata una direttiva dal Ministero delle Infrastrutture per far uscire la Guardia Costiera Quindi non si tratta… - atinagalli1gma1 : RT @Massimo12303371: @matteosalvinimi Vi abbiamo votato per fermare l'invasione dei migranti, togliete quell'incapace dal ministero degli… -