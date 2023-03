Migranti | Meloni riunisce a P Chigi Piantedosi | Crosetto e vertici Intelligence**

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : I commenti di oggi: Salvini, Meloni e la vergogna di un karaoke che dimostra il disprezzo per i migranti [di Stefan… - elio_vito : Oltre alla responsabilità politica, che scarica su altri, c’è un altra cosa che manca al governo Meloni nella gesti… - repubblica : Salvini, Meloni e la vergogna di un karaoke che dimostra il disprezzo per i migranti [di Stefano Cappellini] - TizianaP61 : Giorgia Meloni tenta di scaricare queste responsabilità sugli scafisti, predisponendo per loro pene fino a 30 anni… - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: Vertice sulla questione #migranti questa mattina a #PalazzoChigi. Con #Meloni i ministri #Piantedosi e #Crosetto, e i ve… -

Cosa non torna nel decreto suie la tregua di Cutro con Salvini. Si rifarà con le nomine È la protezione speciale il nuovo terreno di scontro nella maggioranza. Due parole, un ......iillegali già entrati in Italia e a quelli ancora in procinto di arrivare. Cosa intendo dire Voglio arrivare a un punto di metodo. Una "crisi" di consenso si verificherà, per la, ...Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato e capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ha attaccato ancora il governosulla questione, e in particolare sull'ultimo naufragio al largo della Libia che ha causato 30 dispersi. "Dalle 22.28 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 al naufragio avvenuto all'...

Migranti, il governo di Giorgia Meloni si sente sotto attacco per l’aumento esponenziale degli arrivi Corriere della Sera

De Cristofaro (Avs) contro il governo Meloni sulla questione migranti: " Feroce nella sua chiarezza: non venite perché c'è la possibilità concreta che vi lasceremo affogare in mare." ...Dopo l’ennesimo naufragio avvenuto in zona sar libica, con 17 superstiti e 30 dispersi, sono arrivate nuove accuse all’Italia e all’Unione Europea. L’ennesima tragedia che è stata ricostruita da Alarm ...