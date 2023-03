Migranti: Magi, 'dopo naufragio di ieri pronti a denuncia per omissione soccorso' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Che la maggioranza con i capigruppo di Fdi urli al complotto per mascherare l'incapacità nella gestione degli sbarchi è solo l'ultimo atto crudele di questo Governo verso i Migranti. dopo il naufragio di ieri a largo delle coste libiche, Più Europa è pronta a presentare una denuncia formale per l'ennesima omissione di soccorso anche usando gli strumenti normativi contenuti nel Dl Cutro”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Che la maggioranza con i capigruppo di Fdi urli al complotto per mascherare l'incapacità nella gestione degli sbarchi è solo l'ultimo atto crudele di questo Governo verso iildia largo delle coste libiche, Più Europa è pronta a presentare unaformale per l'ennesimadianche usando gli strumenti normativi contenuti nel Dl Cutro”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo

