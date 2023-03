Migranti, le partenze con lo sconto dai territori dei mercenari della Wagner. E Haftar chiude un occhio (Di lunedì 13 marzo 2023) I primi segnali evidenti di ?una spinta? verso l?Italia si sono già visti mentre era in corso la campagna elettorale: a bordo di vecchi pescherecci egiziani hanno cominciato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 marzo 2023) I primi segnali evidenti di ?una spinta? verso l?Italia si sono già visti mentre era in corso la campagna elettorale: a bordo di vecchi pescherecci egiziani hanno cominciato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Trafficanti, migranti e sbarchi: perché il decreto flussi non ferma le partenze | L’inchiesta - elio_vito : Il vittimismo della destra al governo sta rilanciando come nuova una notizia vecchia, del luglio scorso. Si diceva… - MarcoFattorini : In un giorno sono stati salvati 1.300 migranti nello Ionio. Ma l’emergenza è aumentare le pene agli scafisti, non o… - ValliMirko : @FratellidItalia @fmollicone Si però anche voi..ancora con sti scafisti? I trafficanti dovete fermare, coloro anche… - Gazzettino : Migranti, le partenze con lo sconto dai territori dei mercenari della Wagner. E Haftar chiude un occhio -