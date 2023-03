Migranti, la visita a Cutro è una comparsata teatrale: il nostro governo non prova compassione (Di lunedì 13 marzo 2023) Non so voi che leggete, ma personalmente io, da calabrese innanzitutto e come cittadino europeo soprattutto, durante “il pellegrinaggio” del governo italiano a Cutro ho avvertito netta l’idea di essere alla presenza di una comparsata teatrale. Probabilmente perché la Calabria per diversi secoli è stata la culla della Magna Grecia e lì, come sappiamo, è nata l’arte teatrale intorno al VI-V secolo a. C., il Consiglio dei ministri ha deciso di alzare il sipario proprio a Cutro, all’indomani dell’ennesima tragedia del mare. L’unica differenza – a parte ovviamente l’assenza totale di slancio poetico accompagnato dai canti ditirambici – è stata la comparsata di una donna come attrice protagonista. A quel tempo gli attori erano tutti maschi e interpretavano ruoli sia maschili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Non so voi che leggete, ma personalmente io, da calabrese innanzitutto e come cittadino europeo soprattutto, durante “il pellegrinaggio” delitaliano aho avvertito netta l’idea di essere alla presenza di una. Probabilmente perché la Calabria per diversi secoli è stata la culla della Magna Grecia e lì, come sappiamo, è nata l’arteintorno al VI-V secolo a. C., il Consiglio dei ministri ha deciso di alzare il sipario proprio a, all’indomani dell’ennesima tragedia del mare. L’unica differenza – a parte ovviamente l’assenza totale di slancio poetico accompagnato dai canti ditirambici – è stata ladi una donna come attrice protagonista. A quel tempo gli attori erano tutti maschi e interpretavano ruoli sia maschili ...

