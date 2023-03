Migranti | in Italia sbarcati in 20mila dall' inizio del 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - Sono stati 20.017 isulle costenedell'anno. Un numero più che triplicato rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano stati 6.152, e del 2021, con 6.041 arrivi. Sono i dati forniti dal Viminale, aggiornati a oggi. La gran parte degli arrivi, 4.566 persone, sono concentrati negli ultimi giorni, dal 9 all'11 marzo. L'APPELLO DI METSOLA - Arriva intanto l'appello della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, aprendo i lavori della plenaria a Strasburgo: "Dobbiamo resistere - dice - e non diventare insensibili alle tragedie. Non possiamo permettere che altre persone diventino statistiche senza nome. E non possiamo più accettare che il Mediterraneo rimanga un cimitero di vite e di speranze spezzate". "Le ultime settimane ...

Botta e risposta a L'Aria che tira (La7) tra il senatore di ForzaMaurizio Gasparri e Luca Casarini, capomissione della Ong Mediterranea Saving Humans , sulla '... Vedi Anche, Cacciari: '...Sono 20.017 isbarcati inquest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L'impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9 - 11 marzo, quando sono ...Non vorrei ci fosse un tentativo di spingereverso l'". Un link che meriterebbe maggiore attenzione da parte di Unione europea e Nato , come chiesto dal ministro della Difesa, ...

Emergenza immigrazione, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, semina dubbi sulla provenienza del flusso di migranti in arrivo nel nostro Paese.