Migranti | in Italia oltre 20mila sbarchi nel 2023 | flusso triplicato

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono 20.017 isbarcati inquest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L'impennata, secondo i dati pubblicati in giornata dal Viminale, si è concentrata in particolare nei tre giorni che vanno dal 9 all'11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità più rappresentate sono ivoriani (2.410), guineani (2.380) e bengalesi (1.506). I minori non accompagnati sono, invece, 1.965.