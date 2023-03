Migranti in aumento? Crosetto | “È colpa dei russi della Wagner”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministroDifesa, Guido, molto vicino alla premier Meloni, sostiene una tesi destinata a suscitare polemiche. Perché la si può ritenere ridicola, oppure al contrario, ragionevole se inquadrata in un contesto di guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui l’invasione dell’Ucraina è solo una parte. Perl’degli sbarchi didisperati sulle coste italiane sarebbe il frutto di una precisa strategia del gruppo di mercenari russo. Iinvasori dell’Ucraina e il loro capo, Evgheniy Prigozhin, avrebbero cioè scatenato una guerra ibrida contro l’Europa e l’Italia inondandoci di poveri. Il quotidiano inglese The Telegraph descriveva questa tesi già a fine luglio 2022. Quando in Italia si apriva la campagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è convinto che l'aumento degli sbarchi sulle coste italiane sia dovuto al… - NMatteis : RT @ultimora_pol: Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del fenomen… - Raistlin980 : @LisaTorna Semplicemente non è colpa solo di Putin.Parte del piano era quella di mettere sotto pressione l'europa c… - _90DonnaClaire : RT @RobertoAvventu2: ??????Boom migranti, il ministro della Difesa Guido #Crosetto ipotizza infiltrazioni russe: 'L'aumento esponenziale del f… - AutogriLLocryp : RT @Gianl1974: 1/2 ?? L'Italia accusa PMC 'Wagner' Il governo italiano ha affermato che dietro l'aumento del numero di navi con migranti c… -

Non vorrei ci fosse un tentativo di spingereverso l'Italia ". "Un modo per colpire i Paesi più esposti" Un link che meriterebbe maggiore attenzione da parte di Unione europea e Nato , come ......con la crisi dei" "Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei, ma ... Guido Crosetto , che oggi ha lanciato l'allarme sul fatto che "l'esponenziale del fenomeno ...'Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei, ma non ci riguarda'. Risponde così, in modo secco, Yevgeny Prigozhin, sul suo canale ...lanciato l'allarme sul fatto che 'l'...

Migranti, aumento partenze da Libia e 'piano Wagner': lo scenario Entilocali-online

“Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei migranti, ma non ci riguarda”. Yevgeny Prigozhin, capo dei mercenari russi della Wagner, sul suo canale Telegram risponde così al ministro de ...ROMA – Il ministro Guido Crosetto rivela che ci sarebbero i miliziani della Wagner, vicini a Putin, dietro i massicci arrivi di migranti dalla Libia e dal Nord Africa: “Mi sembra che ormai si possa ...