Migranti, il Viminale: sbarchi triplicati nel 2023. Crosetto e Tajani: «C’è la Wagner dietro il boom». L’ipotesi di coinvolgere la Marina (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 20mila sono i Migranti sbarcati in Italia quest’anno. Più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). Secondo i dati rilasciati dal ministero dell’Interno, aggiornati al 9 marzo 2023, l’impennata si è concentrata in particolare nei giorni 9-11 marzo, quando nella Penisola sono arrivate 4.566 persone. Un dato, questo, che si osserva solitamente nei mesi estivi. Per quanto riguarda invece i richiedenti asilo – oggetto di una stretta per la protezione speciale – lo scorso anno il 53% delle richieste si è chiuso con un diniego. E tra i tre tipi di protezione accordati, quella speciale è la più frequente (10.865 casi) e quella che il governo Meloni vuole colpire. L’articolo 7 del decreto di Cutro, infatti, ha cancellato «la possibilità di non espellere una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 20mila sono isbarcati in Italia quest’anno. Più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). Secondo i dati rilasciati dal ministero dell’Interno, aggiornati al 9 marzo, l’impennata si è concentrata in particolare nei giorni 9-11 marzo, quando nella Penisola sono arrivate 4.566 persone. Un dato, questo, che si osserva solitamente nei mesi estivi. Per quanto riguarda invece i richiedenti asilo – oggetto di una stretta per la protezione speciale – lo scorso anno il 53% delle richieste si è chiuso con un diniego. E tra i tre tipi di protezione accordati, quella speciale è la più frequente (10.865 casi) e quella che il governo Meloni vuole colpire. L’articolo 7 del decreto di Cutro, infatti, ha cancellato «la possibilità di non espellere una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che ...

