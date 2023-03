Migranti, il Viminale: 20.000 sbarcati da inizio anno. Meloni: «Non è giusto lasciare dilagare la Wagner in Africa» (Di lunedì 13 marzo 2023) Giorgia Meloni ha riunito questa mattina a Palazzo Chigi i ministri dell'Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo il dossier... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 marzo 2023) Giorgiaha riunito questa mattina a Palazzo Chigi i ministri dell'Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo il dossier...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #propagandalive 'Un Ministro dell'Interno che non ha mai messo piede in Afghanistan, in Iraq, in Siria e che al mas… - sandrogozi : #Viminale e #Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia c… - david110814023 : RT @laperlaneranera: #Migranti il Viminale 20.000 sbarcati da inizio anno???? Crosetto Altro che polemiche strumentali 'la mia' L'importante… - angelodellamore : RT @laperlaneranera: #Migranti il Viminale 20.000 sbarcati da inizio anno???? Crosetto Altro che polemiche strumentali 'la mia' L'importante… - infoitinterno : Viminale: oltre 20mila migranti arrivati da inizio anno -