Migranti, il sindaco di Pozzallo accusa il governo: 'Basta spot, serve una nuova Mare Nostrum'

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, intervistato da Rossana Lo Castro dell'AdnKronos ha esternato tutta la sua rabbia contro il governo Meloni, che sta usando la questione immigrazione per pura ...

