Migranti | il governo Meloni inventa il complotto | ' Li manda il gruppo Wagner per attaccarci'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Oltre alla responsabilità politica, che scarica su altri, c’è un altra cosa che manca al governo Meloni nella gesti… - borghi_claudio : Sempre dalla tweet list di tre anni fa (Lagarde day) un'amara considerazione sul lievissimo problema dei media quan… - NicolaPorro : ?? Parla uno dei sopravvissuti al #naufragio dei #migranti a #Cutro . Dedicato a chi addossa tutte le colpe sul gove… - Gianfroma : RT @elio_vito: La destra al governo vuole: ??Togliere la protezione umanitaria ai migranti Lgbt+ perseguitati nel loro Paese ??Impedire la… - Satryland59 : RT @NFratoianni: #Naufragio, Fratoianni: “Il governo si è girato dall’altra parte, come fanno a guardarsi allo specchio?” #migranti #gover… -

...nel Mediterraneo racconta le disastrose politiche dell'Unione europea e dell'Italia nei confronti dei, iniziate con Marco Minniti (Pd), ministro dell'Interno, e confermate anche dal......Calabria in cui a gennaio 2019 la popolazione scese in spiaggia di notte per salvare ila ... 'Ilitaliano non è diverso da quello dei talebani', ha urlato un ragazzo afghano che nella ...Lunedì è stato già trasferito a Porto Empedocle, in Sicilia, un gruppo di 700. Le polemiche sui naufragi Non si fermano nemmeno le polemiche che stanno travolgendo da settimane il...

Migranti, il governo di Giorgia Meloni si sente sotto attacco per l’aumento esponenziale degli arrivi Corriere della Sera

La Commissione europea sta valutando nuove misure sulla gestione dei confini esterni e sui rimpatri dei migranti che non hanno diritto alla ...Mentre il governo Meloni non sa che pesci pigliare e la retorica del blocco navale si è rivelata la bugia arriva il complotto contro i poveri sovranisti ...