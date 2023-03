Migranti, il capo del gruppo Wagner insulta Crosetto: “Nessuna infiltrazione dei nostri mercenari”. Il ministro: “Ci sono loro dietro il boom di sbarchi”. Meloni: “Non lasciamo l’Africa ai fondamentalisti” (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 20mila nel 2023, allerta dei servizi. Torna l’ipotesi di una sorveglianza rafforzata della Marina Leggi su lastampa (Di lunedì 13 marzo 2023) Oltre 20mila nel 2023, allerta dei servizi. Torna l’ipotesi di una sorveglianza rafforzata della Marina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Le bare dei migranti morti, anche quelle bianche dei bambini, restano allineate in un palazzetto senza che nessun e… - repubblica : Migranti, il capo della Wagner insulta pesantemente Crosetto: 'Nessuna infiltrazione dei nostri mercenari in Africa' - lukeblakesheep : RT @zevunderskin: Migranti, 20mila sbarchi: triplicati nel 2023. Crosetto: “È strategia della Wagner”. Il capo dei mercenari lo insulta: “N… - il_bagatto : RT @zevunderskin: Migranti, 20mila sbarchi: triplicati nel 2023. Crosetto: “È strategia della Wagner”. Il capo dei mercenari lo insulta: “N… - REstaCorporate : RT @repubblica: Migranti, il capo della Wagner insulta pesantemente Crosetto: 'Nessuna infiltrazione dei nostri mercenari in Africa' https:… -