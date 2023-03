Migranti, ennesima strage in mare: gommone si rovescia, 30 dispersi (Di lunedì 13 marzo 2023) Il gommone, successivamente, è stato avvistato dal mezzo aereo Seabird che ha effettuato una chiamata di soccorso contattando il mercantile Basilis L che si è diretto verso il barchino. Secondo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) Il, successivamente, è stato avvistato dal mezzo aereo Seabird che ha effettuato una chiamata di soccorso contattando il mercantile Basilis L che si è diretto verso il barchino. Secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LLC0429 : RT @AnselmoDelDuca: Ennesima tragedia del mare: si rovescia un barcone di #migranti davanti alla #Libia. Non intervengono né la guardia cos… - TgrRaiSicilia : '30 migranti uccisi dai ritardi nei soccorsi'. J'accuse di Alarm phone sull'ennesima tragedia del mare. #IoSeguoTgr… - AnselmoDelDuca : Ennesima tragedia del mare: si rovescia un barcone di #migranti davanti alla #Libia. Non intervengono né la guardia… - Becmade : RT @musicassetta: girano video di un loro concerto di questa settimana non so dove, ma i nobraino ci piace ricordarli così, in un commento… - NICOVENDOME55 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, ennesima strage in mare: gommone si rovescia, 30 dispersi #13marzo -