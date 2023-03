Migranti e naufragio | i sondaggi spiazzano la sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Elly Schlein, il Pd, i giornali die tutti quelli la cui parola d’ordine oggi è “vergogna” per la gestione migratoria del governo, dovrebbero leggere questoo. Risale a una settimana fa, pubblicato il 6 marzo dall’Osservatorio Emg Different per la Rai ma passato un po’ in sordina. La domanda riguarda la gestione del flusso migratorio, in particolare cosa dovrebbe fare l’Europa per aiutare il Belpaese per affrontare gli sbarchi illegali sulle coste italiane. Ricordiamo che il tragicodi Cutro risale al 26 febbraio, dunque le domande delo sono state realizzate a pochi giorni da quella immane tragedia. Gli italiani intervistati avranno letto i resoconti di quella notte, le accuse dei giornali contro la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera, le illazioni sulle responsabilità del ...