Migranti, Crosetto accusa: "Boom per strategia dei mercenari Wagner". Meloni alla Sinistra: "Ho la coscienza a posto" (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro Guido Crosetto rivela che ci sarebbero i miliziani della Wagner, vicini a Putin, dietro i massicci arrivi di Migranti dalla Libia e dal Nord Africa: "Mi sembra che ormai si possa affermare che l'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani" L'articolo proviene da Firenze Post.

