Migranti | con le destre al Governo sbarchi triplicati

(Di lunedì 13 marzo 2023) Numeri da capogiro. Nei primi tre mesi del 2023, secondo i dati resi noti dal Viminale, l’Italia ha accolto oltre 20mila. Nel 2022, nello stesso periodo, ne erano arrivati poco più di 6mila. Nei primi tre mesi di quest’anno sono sbarcati in Italia oltre 20mila. Lo scorso anno gli arrivi erano stati poco più di 6mila Per l’esattezza, sono 20.017 isbarcati in Italia quest’anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). Tra il 9 e l’11 marzo ci sono stati 4.566L’impennata, sempre secondo i dati resi noti dal ministero dell’Interno, si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono giunte lungo le coste italiane ben 4.566 persone. Sono per lo più ivoriani, guineani e bengalesi. Quasi duemila i minori non accompagnati Le nazionalità ...