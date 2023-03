**Migranti: Bonaccini, 'destra seminato vento per anni, ora al governo raccoglie tempesta'** (Di lunedì 13 marzo 2023) Roa, 13 mar. (Adnkronos) - "Innanzitutto bisogna salvare ogni vita umana in mare. Noi abbiamo detto al governo che ogni volta che chiederà una mano, noi la daremo. Il Pd non da umanità e solidarietà a corrente alternata". Così Stefano Bonaccini a '5 minuti' su Rai1 ricordando l'accoglienza delle navi delle Ong in porti di comuni amministrati dal Pd. "Ma il punto è che questo governo è totalmente inadeguato e inaffidabile. Quando per anni usi slogan come porti chiusi, prima gli italiani o è finita la pacchia, semini vento e quando arrivi al governo raccogli tempesta". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roa, 13 mar. (Adnkronos) - "Innanzitutto bisogna salvare ogni vita umana in mare. Noi abbiamo detto alche ogni volta che chiederà una mano, noi la daremo. Il Pd non da umanità e solidarietà a corrente alternata". Così Stefanoa '5 minuti' su Rai1 ricordando l'accoglienza delle navi delle Ong in porti di comuni amministrati dal Pd. "Ma il punto è che questoè totalmente inadeguato e inaffidabile. Quando perusi slogan come porti chiusi, prima gli italiani o è finita la pacchia, seminie quando arrivi alraccogli".

