Migranti | Boccia | ' in attesa dell' Europa aiutiamoli tutti'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La storiella di 'aiutiamoli a casa loro' è una cosa che ci indigna ancora di più. Che ci debbano essere investimenti è vero, siamo tutti d'accordo, ma nell'attesa che arrivi l'Europa che abbiamo sempre sognato, intanto aiutiamoli tutti". Così Francesco Boccia a Tagadà su La7.

