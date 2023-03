Migranti | barcone si rovescia in acque libiche 30 dispersi Ong accusano l’Italia La Guardia Costiera | “Non toccava a noi”

(Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – Un’altra strage di. Isarebbero 30. E 17 le persone tratte in salvo. E’ successo in. Ma sono già scattate nuove accuse al governo italiano. La, però, precisa: “Non dovevamo intervenire noi”. Iavevano contattato Alarm Phone che a sua vola ha segnalato la presenza al L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Il barcone con 47 #migranti a bordo per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decin… - Corriere : Barcone di migranti si rovescia: «decine di morti». Alarm Phone: «L’Italia ha ritardato i soccorsi» - Tg3web : Migranti. Un altro barcone si è rovesciato. Ci sarebbero decine di morti. Diversi i dispersi. Le ong accusano l'Ita… - x810990 : RT @DomPer888: A sto punto c'è qualcosa che non mi convince forse una coincidenza ma la vedo strano che migliaia e migliaia di migranti par… - Righine : 'Sono forse io il custode dei #migranti'? #strage #barcone #soccorsi #GovernoDellaVergogna #GovernoMeloni -

L'allarme era stato lanciato prima da Alarm Phone. Al largo della Libia ilsi è rovesciato, trenta morti (almeno) tra iche cercavano attraverso il mare la salvezza in Italia. L'organizzazione che aveva lanciato l'allarme ha accusato i responsabili italiani ......comandante della Capitaneria di Crotone Vittorio Aloi per giustificare il non soccorso del... Fino al 2018 la Guardia Costiera considerava evento Sar qualsiasi imbarcazione di. ...L'allarme era stato lanciato prima da Alarm Phone. Al largo della Libia ilsi è rovesciato, trenta morti (almeno) tra iche cercavano attraverso il mare la salvezza in Italia. L'organizzazione che aveva lanciato l'allarme ha accusato i responsabili italiani ...

Migranti: barcone si rovescia, 30 dispersi. Ong accusano l'Italia - Cronaca Agenzia ANSA

L’allarme era stato lanciato prima da Alarm Phone. Al largo della Libia il barcone si è rovesciato, trenta morti (almeno) tra i migranti che cercavano attraverso il mare la salvezza in Italia.ROMA - Un'altra strage di migranti. I dispersi sarebbero 30. E 17 le persone tratte in salvo. E' successo in acque libiche. Ma sono già scattate nuove ...