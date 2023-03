Migranti | barcone con 47 persone si rovescia nelle acque libiche Molti i dispersi

(Di lunedì 13 marzo 2023) in mare. Alarm Phone aveva lanciato l’allarme Le Ong Mediterranea Saving Humans e Alarm Phone avevano ripetutamente lanciato l’allarme sulla presenza di una imbarcazione con 47, alla derivadi fronte la Libia. Quella stessa nave si sarebbe ribaltata provocando la morte di diversi passeggeri, mentre una nave mercantile avrebbe portato in salvo i superstiti. La ong Mediterranea ha fatto sapere: «Molte delle 47a bordo risultano disperse», mentre Alarm Phone scrive su Twitter che «secondo diverse fonti, decine didi questa barca sono annegate». Secondo le ong si sarebbe verificata un’altra omissione di soccorso da parte delle autorità italiane. Mediterranea scrive:«le autorità Italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo ...

L'allarme era stato lanciato prima da Alarm Phone. Al largo della Libia il barcone si è rovesciato, trenta morti (almeno) tra i migranti che cercavano attraverso il mare la salvezza in Italia. L'organizzazione che aveva lanciato l'allarme ha accusato i responsabili italiani ...

ROMA - Un'altra strage di migranti. I dispersi sarebbero 30. E 17 le persone tratte in salvo. E' successo in acque libiche.