Migranti | anche Meloni parla del ruolo della Wagner | “Ingiusto lasciare che in Africa prendano piede i mercenari”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti e più c’è il rischio che qualcosa vada storto: non credo che questo possa mai essere il modo giusto, umano e responsabile di affrontare questa vicenda. Forse sarebbe più facile mettere la testa sotto la sabbia,che siano dei mafiosi a decidere chi deve arrivare da noi,che arrivi da noi solo chi ha soldi per pagare quei mafiosi,che incontinuino a prenderee i fondamentalisti”. Così Giorgiando alla presentazione del libro su Papa Francesco, “L’atlante di Francesco”, riprendendo la posizione esternata da Guido Crosetto. “Non si può– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sempre dalla tweet list di tre anni fa (Lagarde day) un'amara considerazione sul lievissimo problema dei media quan… - ladyonorato : Ora si da anche la colpa dei naufragi dei migranti a #Putin. Così magari interviene la Nato e risolve tutto… non so… - AlbertoBagnai : Il poverino ignora che fra i tanti dibattiti che il Dibattito ha tentato di aprire a sinistra c’era anche quello su… - tatancawar : RT @LaNotiziaTweet: Crosetto & Moschetto ne spara un'altra: 'Colpa di Putin pure l'invasione di migranti dall'Africa'. La divisione Wagner… - Cosi49Cosimo : RT @CremaschiG: Le dichiarazioni di #Crosetto sono strumentali ottuse e feroci I #migranti invece che vittime sono per lui arma di #guerra… -

Parte del flusso diche arriva sulle coste italiane attraverso il Mediterraneo viene direttamente dalle zone dell'Ucraina controllate dalla Brigata Wagner.di questo si è parlato nel ...Ecco le immagini del molo Favarolo a seguito dei continui sbarchi dei. Qui nella giornata ... dotandolodegli strumenti necessari: dai bagni, agli armadietti inghiottiti dalle mareggiate,......con la crisi dei" "Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei, ma ...fatto che "l'aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia, ...

Migranti, anche la Tunisia agita lo spettro della "grande sostituzione" WIRED Italia

“Non abbiamo idea di cosa stia succedendo con la crisi dei migranti, ma non ci riguarda ... esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, ...Guido Crosetto e Antonio Tajani ne hanno parlato ai quattro venti. Parte del flusso di migranti che arriva sulle coste italiane attraverso il ...