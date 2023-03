Migranti affondati al largo della Libia | Sea Watch | «L’Italia ha riagganciato» La replica | «No | eravamo già operativi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AchilleCaropre2 : Il barcone di migranti affondato, Sea Watch: «Dato l’allarme ma l’Italia ha riagganciato». Replica: «No, eravamo gi… - lucafaenzi : Ah meno male che è andato tutto bene allora, avevo capito che c'era stato un naufragio e trenta morti. #byebye… - infoitinterno : Migranti affondati al largo della Libia, Sea Watch: «L’Italia ha riagganciato». La replica: «No, eravamo già operat… - BabbaiFabry : RT @Corriere: Il barcone di migranti affondato, Sea Watch: «Dato l’allarme ma l’Italia ha riagganciato». Replica: «No, eravamo già operativ… - SignorAldo : RT @Corriere: Il barcone di migranti affondato, Sea Watch: «Dato l’allarme ma l’Italia ha riagganciato». Replica: «No, eravamo già operativ… -

... dove ha finanziato la Via Crucis sulla Via Dolorosa del Calvario, fino al monumento per i... In uno specchio Città bombardate E gommoni. E ancora Donne col velo E cadaveri nel gelo. ...Colpiti e. - È morto Pelè , il più grande giocatore di tutti i tempi, tranne che per gli ...dichiarazioni delle Ong dopo l'approvazione del decreto che le costringerà a portare iin ...Hamas e iDi recente migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di otto persone, ... in cui sonosogni e speranze di un gruppo di giovani che hanno abbandonato Gaza, una ...

Migranti affondati al largo della Libia, Sea Watch: «L’Italia ha riagganciato». La replica: «No, eravamo già... Corriere della Sera

La tragedia Un barcone si ribalta al largo delle coste libiche. Decine i morti. L'accusa: chi doveva soccorrere ha riattaccato il telefono Un altro naufragio nel Mediterraneo, l’ennesimo, che miete vi ...L’associazione diffonde un audio con le conversazioni con un cargo e le guardie costiere di Tripoli e Roma: «Non ci hanno detto chi interveniva». L’ufficiale: «Non eravamo tenuti a farlo. Abbiamo racc ...