Migranti, 20mila sbarchi: triplicati nel 2023. Crosetto: “È strategia della Wagner”. Vertice a Chigi: torna l’ipotesi di utilizzare la Marina (Di lunedì 13 marzo 2023) La premier Giorgia Meloni riunisci i ministri a Palazzo Chigi: a pochi giorni dall’approvazione del decreto Migranti a Cutro, il governo deve già valutare nuove soluzioni per affrontare l’emergenza sbarchi, che registra già numeri triplicati rispetto all’anno scorso e rischia di sfuggire di mano con l’arrivo della primavera. Ad oggi, dati del Viminale alla mano, sono già 20.017 i Migranti arrivati in Italia nel 2023, più del triplo dei 6.152 registrati nello stesso periodo del 2022. L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il boom di arrivi è “parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La premier Giorgia Meloni riunisci i ministri a Palazzo: a pochi giorni dall’approvazione del decretoa Cutro, il governo deve già valutare nuove soluzioni per affrontare l’emergenza, che registra già numeririspetto all’anno scorso e rischia di sfuggire di mano con l’arrivoprimavera. Ad oggi, dati del Viminale alla mano, sono già 20.017 iarrivati in Italia nel, più del triplo dei 6.152 registrati nello stesso periodo del 2022. L’impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Per il ministroDifesa, Guido, il boom di arrivi è “parte di unachiara di guerra ibrida che la ...

