Sono 20.017 isbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L'impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9 - 11 marzo, quando sono

Migranti, 20mila profughi sbarcati nel 2023: flusso triplicato rispetto al 2022 TGCOM

