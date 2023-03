Miglior agenzia Pr d’Italia: riconoscimento per la campana Miriade & Partners (Di lunedì 13 marzo 2023) Miriade & Partners Migliore agenzia PR d’Italia. Importante riconoscimento assegnato alla giovane realtà campana guidata da Massimo Iannaccone, Diana Cataldo e Serena Valeriani dal magazine “Food and Travel Italia” in occasione dei “Wine Award Food and Travel Italia”, evento annuale che premia le eccellenze italiane nel settore del vino e della gastronomia. Il riconoscimento è stato consegnato dall’editore Pamela Raeli nel corso della serata di gala presso l’UNAHotels MH di Matera. “Ricevere questo prestigioso premio non può che essere una grande emozione – affermano i titolari dell’agenzia campana – che conferma come la strada cominciata quindici anni fa abbia portato i suoi frutti, oggi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023)PR. Importanteassegnato alla giovane realtàguidata da Massimo Iannaccone, Diana Cataldo e Serena Valeriani dal magazine “Food and Travel Italia” in occasione dei “Wine Award Food and Travel Italia”, evento annuale che premia le eccellenze italiane nel settore del vino e della gastronomia. Ilè stato consegnato dall’editore Pamela Raeli nel corso della serata di gala presso l’UNAHotels MH di Matera. “Ricevere questo prestigioso premio non può che essere una grande emozione – affermano i titolari dell’– che conferma come la strada cominciata quindici anni fa abbia portato i suoi frutti, oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finit… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Jamie Lee Curtis si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice non protagonista per Everything E… - Michewolf : @gloquenzi Esiste miglior modo per rispondere all’ermetismo degli atti dell’Agenzia delle Entrate se non con un Ermetismo di segno opposto? - Tgyou24 : Miriade & Partners migliore agenzia PR d’Italia. Importante riconoscimento assegnato all’agenzia di Avellino guidat… -