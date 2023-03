“Micol innamorata di un altro”. GF Vip 7, rivelazione e fan sconvolti: “Anche Tavassi con lei…” (Di lunedì 13 marzo 2023) E se Micol Incorvaia fosse innamorata di un altro? È questo il sospetto di Dana Saber, l’ex concorrente del GF Vip (una delle prime a dover abbandonare il reality). Ospite del programma “Non succederà più” in onda su Radio Radio, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato dei suoi colleghi vipponi ancora all’interno della casa. Chiaramente ha fatto riferimento ad Antonella e a Donnamaria (difendendoli) ma Anche di Edoardo Tavassi, spiegando che il suo punto di vista è molto vicino a quello di Sonia Bruganelli. E che lui e la compagna Micol, nasconderebbero in realtà qualcosina. Ha raccontato la Saber: “Lui è un grandissimo stratega. Tavassi non si mette mai in mezzo alle discussioni tranne che con Antonella, ma cerca di manipolare gli altri e di farli agire. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) E seIncorvaia fossedi un? È questo il sospetto di Dana Saber, l’ex concorrente del GF Vip (una delle prime a dover abbandonare il reality). Ospite del programma “Non succederà più” in onda su Radio Radio, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato dei suoi colleghi vipponi ancora all’interno della casa. Chiaramente ha fatto riferimento ad Antonella e a Donnamaria (difendendoli) madi Edoardo, spiegando che il suo punto di vista è molto vicino a quello di Sonia Bruganelli. E che lui e la compagna, nasconderebbero in realtà qualcosina. Ha raccontato la Saber: “Lui è un grandissimo stratega.non si mette mai in mezzo alle discussioni tranne che con Antonella, ma cerca di manipolare gli altri e di farli agire. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilary_fairy : @PecoraNerah28 @CodinaAnnarita Ah si? Noi vi facciamo così schifo? E voi invece? Avete sempre sminuito Micol e cont… - Micol_2893 : RT @fe_lucrezia: 'mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato. Ho capito ora che non sta qua che io sono davvero tanto innamorata c… - ErikaFruscalzo : @Micol_2893 Che amore Antonella è così innamorata che le va' bene tutto basta stare con il suo Edo.......vi amo e v… - Helisa_9 : @wonder_inalice Micol non poteva neanche prendere il polso di Daniele vicino a oriana o senza che le fan scrivesser… - c_vallepulcini : @tramontibelli Mi dispiace ma io questa volta voto Micol penso lo meriti nello stesso modo di Tavassi,poi basta tro… -