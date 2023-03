Michele Mazzarano, nella Direzione nazionale Pd c’è il condannato in appello per assunzioni in cambio di voti e di un locale gratis (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è anche Michele Mazzarano tra i nomi 175 i nomi della Direzione nazionale del Pd proposta dalla neo segretaria Elly Schlein e approvata domenica dall’assemblea dem. Il consigliere regionale pugliese è stato condannato a 9 mesi di reclusione, sia in primo che in secondo grado, per “corruzione elettorale”. Una storia, che ora pende dinanzi alla Corte di Cassazione, portata a galla a marzo 2018 da Striscia la notizia a cui furono consegnati gli audio di alcune registrazioni fatte da un imprenditore tarantino, Emilio Pastore, che aveva offerto a Mazzarano un locale da utilizzare per il comitato per la campagna elettorale per le regionali 2015 e voti per avere in cambio di due posti di lavoro per entrambi i figli. In quegli audio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) C’è anchetra i nomi 175 i nomi delladel Pd proposta dalla neo segretaria Elly Schlein e approvata domenica dall’assemblea dem. Il consigliere regionale pugliese è statoa 9 mesi di reclusione, sia in primo che in secondo grado, per “corruzione elettorale”. Una storia, che ora pende dinanzi alla Corte di Cassazione, portata a galla a marzo 2018 da Striscia la notizia a cui furono consegnati gli audio di alcune registrazioni fatte da un imprenditore tarantino, Emilio Pastore, che aveva offerto aunda utilizzare per il comitato per la campagna elettorale per le regionali 2015 eper avere indi due posti di lavoro per entrambi i figli. In quegli audio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @fattoquotidiano: Michele Mazzarano, nella Direzione nazionale Pd c’è il condannato in appello per assunzioni in cambio di voti e di un… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Michele Mazzarano, nella Direzione nazionale Pd c’è il condannato in appello per assunzioni in cambio di voti e di un… - Danireport : RT @fattoquotidiano: Michele Mazzarano, nella Direzione nazionale Pd c’è il condannato in appello per assunzioni in cambio di voti e di un… - fattoquotidiano : Michele Mazzarano, nella Direzione nazionale Pd c’è il condannato in appello per assunzioni in cambio di voti e di… -