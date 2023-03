Michel Platini: “Non tornerò nel mondo del calcio” (Di lunedì 13 marzo 2023) Michel Platini, ex Presidente Uefa ha parlato ai microfoni di RMC ha risposto a una domanda sul suo incontro con il ministro dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, che aveva fatto pensare a un suo coinvolgimento nella FFF: “Ho già detto lo scorso luglio che non tornerò nel mondo del calcio. Mi sembra che la Federazione faccia parte delle istituzioni calcistiche e io ripeto che non tornerò nel calcio. La vita che conduco oggi mi piace enormemente, non ho alcun bisogno di tornare”, ha dichiarato. Platini lo scorso 8 luglio è stato assolto assieme a Blatter dall’accusa di frode per l’ormai famoso assegno da due milioni di franchi svizzeri incassato nel 2011 ma per una consulenza per la Fifa fra il 1998 e il 2002. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023), ex Presidente Uefa ha parlato ai microfoni di RMC ha risposto a una domanda sul suo incontro con il ministro dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, che aveva fatto pensare a un suo coinvolgimento nella FFF: “Ho già detto lo scorso luglio che nonneldel. Mi sembra che la Federazione faccia parte delle istituzioni calcistiche e io ripeto che nonnel. La vita che conduco oggi mi piace enormemente, non ho alcun bisogno di tornare”, ha dichiarato.lo scorso 8 luglio è stato assolto assieme a Blatter dall’accusa di frode per l’ormai famoso assegno da due milioni di franchi svizzeri incassato nel 2011 ma per una consulenza per la Fifa fra il 1998 e il 2002. SportFace.

