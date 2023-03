Mia, il nuovo reddito di cittadinanza svantaggia le donne (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro del lavoro ha presentato una prima bozza della normativa che sostituirà il reddito di cittadinanza Il nuovo reddito di cittadinanza è pronto per essere sistemato dal legislatore e partire già a settembre. Si tratta di un anticipo rispetto al termine dato alla ministra Calderone che avrebbe duvuto preparare il tutto in tempo per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro del lavoro ha presentato una prima bozza della normativa che sostituirà ildiIldiè pronto per essere sistemato dal legislatore e partire già a settembre. Si tratta di un anticipo rispetto al termine dato alla ministra Calderone che avrebbe duvuto preparare il tutto in tempo per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Nel mio spettacolo c'è un personaggio 'nuovo'. Tutti i personaggi che interpreto nella mia carriera sono personagg… - DantiNicola : Tradire le posizioni sulla pista significa fare un torto agli elettori non a @ItaliaViva. Abbiamo un percorso polit… - stefanoepifani : Il nuovo direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza non capisce un’acca di cybersicurezza. Non è una mi… - artstvles : @GUMMYNG si vero io ormai mi ero messo tipo l’anima in pace pensavo di non trovare nessuno ?? e invece!!?? oddio sii??… - Rihan017 : @lhrinluv E niente sto stronzo ha capito il gioco ed è troppo innamorato della telecamera per me...cmq. conferma la… -