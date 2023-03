Mia, come cambierà il nuovo reddito di cittadinanza: ecco chi sarà escluso (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo Meloni si prepara alla stretta sui percettori del reddito di cittadinanza, che presto sarà sostituito dalla nuova Misura di inclusione attiva (Mia). In attesa del decreto legge con cui sarà formalizzato il passaggio, sulla stampa sono trapelati diversi dettagli del nuovo strumento. I tagli dovrebbero ammontare complessivamente a 3 miliardi di euro e vedranno una stretta sia sulle condizioni di accesso che sulle erogazioni degli aiuti, con importi più bassi per tutti i percettori, anche chi non sarà escluso. Farà eccezione la riduzione del numero minimo di anni di residenza in Italia, che passerà da 10 anni a 5, per venire incontro alle richieste delle autorità europee. Il tetto massimo al reddito Isee (Indicatore della situazione economica ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo Meloni si prepara alla stretta sui percettori deldi, che prestosostituito dalla nuova Misura di inclusione attiva (Mia). In attesa del decreto legge con cuiformalizzato il passaggio, sulla stampa sono trapelati diversi dettagli delstrumento. I tagli dovrebbero ammontare complessivamente a 3 miliardi di euro e vedranno una stretta sia sulle condizioni di accesso che sulle erogazioni degli aiuti, con importi più bassi per tutti i percettori, anche chi non. Farà eccezione la riduzione del numero minimo di anni di residenza in Italia, che passerà da 10 anni a 5, per venire incontro alle richieste delle autorità europee. Il tetto massimo alIsee (Indicatore della situazione economica ...

