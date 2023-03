Mia Ceran ha partorito, è nato Lucio: il dolce scatto su Instagram (Di lunedì 13 marzo 2023) Mia Ceran secondo figlio. A due anni esatti dalla nascita del primogenito Bruno Romeo, la giornalista Mia Ceran ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio. Lo scorso 2 febbraio, la conduttrice aveva deciso di fermarsi con il programma Nei tuoi panni: “Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Miasecondo figlio. A due anni esatti dalla nascita del primogenito Bruno Romeo, la giornalista Miaha annunciato sui social la nascita del secondo figlio. Lo scorso 2 febbraio, la conduttrice aveva deciso di fermarsi con il programma Nei tuoi panni: “Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. ... TAG24.

