Mi sopportava? Non so come ci sia riuscita | lo sfogo inedito su Maria De Filippi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Amici raccontato dal dietro le quinte. A svelare quanto non viene mostrato dalle telecamere è Giuliano Peparini. Il coreografo è stato il direttore artistico della trasmissione di Canale 5 dal 2013 al 2019. "Quando hai la possibilità di stare vicino a una personaDe- esordisce intervistato da Repubblica -, che ti dà fiducia, puoi solo essere grata". La stima e i ringraziamenti non si limitano a questo. Peparini ammette di essere molto esigente: "Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non somi abbia sopportato. Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro". Eppure sono proprio queste le doti più apprezzate del coreografo, che in molti vorrebbero rivedere nel talent. "Lo rifarei domani - si dice certo Peparini aprendo a un eventuale ritorno -. Al di là ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loveforcaptnswn : @imfalljngforyou si quello davvero LMAO eddie non la sopportava lui vipera dal primo secondo proprio come me comun… - d_alecam : Oriana è la stessa persona che si è rifiutata di festeggiare il compleanno di Antonino perché non lo sopportava. Co… - pietro30199674 : RT @ilpiccoloprin11: Anche l'ultimo neurone ha deciso di abbandonarti perché non sopportava più la segatura che lo opprimeva Già sei brutta… - MariaLu91149151 : RT @ilpiccoloprin11: Anche l'ultimo neurone ha deciso di abbandonarti perché non sopportava più la segatura che lo opprimeva Già sei brutta… - MaiteSardinas : RT @Catwoma83329648: @matteodiamante @aryavlana Figuraccia come quella che hai fatto all'isola, alla fine non ti sopportava più nessuno e p… -

Kobe Bryantlo, da compagno di squadra. Lo considerava un giocatore mediocre, un intruso in Nba. Ne fece un personaggio noto così, col suo disdegno, allora. L'unico modo in cui William "Smush" ...il termine Principato dell'operetta. Ha combattuto e oggi Monaco brilla in tutto il mondo." Carolina esclusa da tutto: colpa di Stephanie. Come mai sarà Stephanie a occuparsi dei ...10/03/2023 - 11:50 Suor Faustina, distrutta dalla malattia e da varie sofferenze chevolentieri come sacrificio per i peccatori, nella pienezza della maturità spirituale e ...decise di...

In Hogwarts Legacy non si può essere investiti da un treno... e i giocatori si lamentano! Everyeye Videogiochi

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...