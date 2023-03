"Mi assumo le responsabilità". Inzaghi barcolla: ecco qual è il problema dell'Inter (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico piacentino si è assunto tutte le responsabilità della sconfitta, assurda, dell'Inter sul campo dello Spezia. La verità però è un'altra Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Il tecnico piacentino si è assunto tutte lea sconfitta, assurda,sul campoo Spezia. La verità però è un'altra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MRB_it : ??? | Il tecnico rossoblù dopo il ko contro il Picerno #MondoRossoBlù #MRB #TarantoFc #SerieC #TarantoAZPicerno - andreaaoms : non mi assumo alcuna responsabilità nel caso in cui i tuoi timpani dovessero danneggiarsi - alice18067777 : @DANIELEALOFAN @_allthatglitz Lui non è 'il problema'. Il problema è la proprietà assente e menefreghista. Ma lui n… - ssjuvestabiaspa : ??? | Pochesci: 'Ringrazio la squadra e Barosi. Mi assumo le responsabilità per il primo tempo. Avevamo preparato un… - suricatosvedese : Ogni volta che faccio una scelta, giusta o sbagliata che sia, è la mia scelta ed è per questo che me ne assumo la r… -

Il gol di Kvaratskhelia è alla Di Canio, non alla Maradona ... nemmeno a quello), con ripristino di un po' di quell' ordine platonico nelle cose (Napoli è Napoli, Bergamo è Bergamo: di questo mi assumo, da emigrato incazzato, tutta la responsabilità politica), ... Lazio. Rocca presenta la Giunta e conferma: 'Terrò la delega alla sanità, ci metto la faccia' "Terrò per me la delega alla sanità per affrontare questa sfida. È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi mi assumo in prima persona la responsabilità come presidente". Ad annunciarlo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , alla conferenza stampa di presentazione della giunta. "Mi mortifica come ... Rocca fissa le priorità dei primi 100 giorni. E sul bilancio: 'È un elemento che mi preoccupa' È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi mi assumo in prima persona la responsabilità come presidente'. Quindi Rocca annuncia che 'stiamo già lavorando per i tempi di attesa in sanità - ha ... ... nemmeno a quello), con ripristino di un po' di quell' ordine platonico nelle cose (Napoli è Napoli, Bergamo è Bergamo: di questo mi, da emigrato incazzato, tutta lapolitica), ..."Terrò per me la delega alla sanità per affrontare questa sfida. È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi miin prima persona lacome presidente". Ad annunciarlo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , alla conferenza stampa di presentazione della giunta. "Mi mortifica come ...È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi miin prima persona lacome presidente'. Quindi Rocca annuncia che 'stiamo già lavorando per i tempi di attesa in sanità - ha ... "Mi assumo le responsabilità". Inzaghi barcolla: ecco qual è il ... ilGiornale.it