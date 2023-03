Mette in vetrina Barbie e Ken nudi: artista multato per “offesa al pubblico decoro”. Ecco quanto ha dovuto pagare (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha sistemato in vetrina 16 bambole, simil Barbie e Ken. Siamo a Firenze in via dei Macci e un negoziante, Francesco Galli all’anagrafe, nome d’arte Artepiombo, si è visto fare una salata multa per “offesa al pubblico decoro” per via appunto delle bambole “nude” “collocate su una base di muschio, posizionate a coppie e rappresentanti atteggiamenti sessuali”. I vigili si sono presentati nel suo atelier lo scorso 20 gennaio: “Due di loro ridevano, il che rende l’idea di quanto scandalose possano essere le mie esposizioni”. Al Corriere Fiorentino ha spiegato che il suo obiettivo è “creare curiosità” e ha aggiunto: “Nel rione si parla delle mie vetrine, persino le anziane si fermano e scherzano, qualcuna mi chiede di cambiare posizione ogni tanto”. In ogni caso, multa o non multa, lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Ha sistemato in16 bambole, simile Ken. Siamo a Firenze in via dei Macci e un negoziante, Francesco Galli all’anagrafe, nome d’arte Artepiombo, si è visto fare una salata multa per “al” per via appunto delle bambole “nude” “collocate su una base di muschio, posizionate a coppie e rappresentanti atteggiamenti sessuali”. I vigili si sono presentati nel suo atelier lo scorso 20 gennaio: “Due di loro ridevano, il che rende l’idea discandalose possano essere le mie esposizioni”. Al Corriere Fiorentino ha spiegato che il suo obiettivo è “creare curiosità” e ha aggiunto: “Nel rione si parla delle mie vetrine, persino le anziane si fermano e scherzano, qualcuna mi chiede di cambiare posizione ogni tanto”. In ogni caso, multa o non multa, lui ...

