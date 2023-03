(Di lunedì 13 marzo 2023) Un, si è buttato al passaggio di un convoglio ed è statoalla stazione Cipro, inutili i soccorsi. La linea è stata interrotta per più di due ore e sono stati attivati mezzi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Metro A, ripresa la circolazione tra Battistini e Ottaviano - qnazionale : Metro A, ripresa la circolazione tra Battistini e Ottaviano: un uomo investito sui binari - embassy10101 : @InfoAtac metro a ripresa circolazione? Grazie - esauritatorino : Il cagotto che mi stava salendo in metro perché ho alzato gli occhi avevo davanti un tipo fotocopia totale di Kekko… -

Un uomo, si è buttato al passaggio di un convoglio ed è stato investito alla stazione Cipro, inutili i soccorsi. La linea è stata interrotta per più di due ore e sono stati attivati mezzi ...L'intera scena è statada un video e ci sono diversi filmati sul web che riprendono l'... perde il controllo e si schianta rovinosamente al suolo strusciando sull'asfalto per qualcheper ...... accentrandosi di qualche, libera la conclusione che batte Pezzolato per lo 0 - 2. Lo United ... Nellabuon avvio dello United che ci prova su punizione con Ferrara: alto. Pochi secondi ...

Napoli, Metro Linea 1: basta stop giornalieri, prove notturne in ripresa Napolike.it

TOSCANA: Il primo semestre 2022 ha segnato una ripresa generalizzata delle quotazioni immobiliari al metro quadrato per abitazioni sia nuove che usate ...Basta blocco della metropolitana nel capoluogo campano: sono ripresi ieri notte i controlli notturni ai nuovi convogli della Linea 1 ...