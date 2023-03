Meteo Toscana, stop alla primavera: tornano pioggia e freddo (ma per poco) (Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 marzo la nostra regione sarà attraversata da piogge sparse anche a carattere temporalesco. E giovedì 15 potrebbe nevicare oltre i 1200 metri Leggi su lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 marzo la nostra regione sarà attraversata da piogge sparse anche a carattere temporalesco. E giovedì 15 potrebbe nevicare oltre i 1200 metri

