Meteo: sarà l'estate 'più calda di sempre'? Ecco le ipotesi dei climatologi (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo un inverno insolitamente mite e siccitoso, quali temperature ci aspettiamo per l'estate? Secondo le proiezioni climatiche analizzate da IlMeteo.it, l' estate potrebbe essere la più calda di sempre a partire da giugno , con temperature al di sopra della media di +1°C a +2°C su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia. Queste previsioni sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo un inverno insolitamente mite e siccitoso, quali temperature ci aspettiamo per l'? Secondo le proiezioni climatiche analizzate da Il.it, l'potrebbe essere la piùdia partire da giugno , con temperature al di sopra della media di +1°C a +2°C su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia. Queste previsioni sono ...

