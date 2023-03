Meteo Roma del 13-03-2023 ore 19:15 (Di lunedì 13 marzo 2023) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1400 m variabile altrove al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria lungo l’arco alpino con neve oltre 400900 metri invariata altrove in serata ancora fenomeni su Liguria settori Alpini con neve a quote medie asciutto sugli altri settori ma con molte nubi al centro al mattino piogge tra Lazio e zona Terme dell’Abruzzo con neve oltre 1600 1700 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio deboli piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico al sud pioggia al mattino su campagna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria variabilità assoluta sulle altre regioni al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 marzo 2023)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1400 m variabile altrove al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria lungo l’arco alpino con neve oltre 400900 metri invariata altrove in serata ancora fenomeni su Liguria settori Alpini con neve a quote medie asciutto sugli altri settori ma con molte nubi al centro al mattino piogge tra Lazio e zona Terme dell’Abruzzo con neve oltre 1600 1700 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio deboli piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico al sud pioggia al mattino su campagna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria variabilità assoluta sulle altre regioni al ...

Meteo a Roma: nubi in aumento e possibili piogge Nubi in aumento e possibili piogge a Roma e nel Lazio. Dopo il weekend con temperature primaverili torna il maltempo sui cieli della ... Meteo 14 marzo 2023 Già dalla mattinata di mercoledì il fronte si ...