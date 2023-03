Meteo Italia, stop primavera: tornano temporali, vento e neve (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 13 marzo 2023 stop alla primavera. Dopo un periodo di alta pressione e clima decisamente mite, torna il maltempo. Dall'oceano Atlantico una perturbazione collegata a un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Scandinavia, raggiungerà l'Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria davanti all'assemblea nazionale dem comunica che le prime avvisaglie del cambiamento si noteranno già nel corso del pomeriggio oggi quando la nuvolosità aumenterà decisa al Nordovest. In serata le prime piogge bagneranno la Liguria, nel contempo il cielo si sarà coperto anche sul resto del Settentrione. Per il Nordovest sarà la nottata e le prime ore del mattino di martedì la fase clou del maltempo, infatti sono attese piogge diffuse e locali nubifragi sulla Liguria, specie orientale, piogge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 13 marzo 2023alla. Dopo un periodo di alta pressione e clima decisamente mite, torna il maltempo. Dall'oceano Atlantico una perturbazione collegata a un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Scandinavia, raggiungerà l'. Antonio Sanò, fondatore del sito Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria davanti all'assemblea nazionale dem comunica che le prime avvisaglie del cambiamento si noteranno già nel corso del pomeriggio oggi quando la nuvolosità aumenterà decisa al Nordovest. In serata le prime piogge bagneranno la Liguria, nel contempo il cielo si sarà coperto anche sul resto del Settentrione. Per il Nordovest sarà la nottata e le prime ore del mattino di martedì la fase clou del maltempo, infatti sono attese piogge diffuse e locali nubifragi sulla Liguria, specie orientale, piogge ...

