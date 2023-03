(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 13 marzo 2023alla. Dopo un periodo di alta pressione e clima decisamente mite, torna il maltempo. Dall’oceano Atlantico una perturbazione collegata a un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Scandinavia, raggiungerà l’. Antonio Sanò, fondatore del sito www.il.it comunica che le prime avvisaglie del cambiamento si noteranno già nel corso del pomeriggio oggi quando la nuvolosità aumenterà decisa al Nordovest. In serata le prime piogge bagneranno la Liguria, nel contempo il cielo si sarà coperto anche sul resto del Settentrione. Per il Nordovest sarà la nottata e le prime ore del mattino di martedì la fase clou del maltempo, infatti sono attese piogge diffuse e locali nubifragi sulla Liguria, specie orientale, piogge in Lombardia dove nevicherà abbondantemente sopra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Venerdì #10marzo ?? Venti forti su gran parte d'Italia, con raffiche fino a tempesta ???? #allertaGIALLA in sette r… - PressReview99 : Meteo: Prossime Ore, un forte Peggioramento sta per interessare l'Italia, primi effetti già entro sera… - Adnkronos : Meteo Italia, stop primavera: tornano temporali, vento e neve . #Adnkronos - News24_it : Meteo Italia, stop primavera: tornano temporali, vento e neve - TV7Benevento : Meteo Italia, stop primavera: tornano temporali, vento e neve - -

Dall'oceano Atlantico una perturbazione collegata a un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Scandinavia, raggiungerà l'. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilMeteo.it comunica che le ...La Basilis L a causa delle condizioninon è riuscita a soccorrere i migranti. Le autorità ... I quindici sopravvissuti, dopo lo scalo a Malta dei due feriti, raggiungeranno l'a bordo della ...... fermo alla deriva, e di avere difficoltà a soccorrerli a causa delle avverse condizioni... Per la segretaria Pd, Elly Schlein è "una vergogna per l'e per l'Europa, non possiamo più vedere ...

A largo delle coste libiche, c'è stato il naufragio di una imbarcazione con a bordo 47 persone. Secondo Alarm Phone, l'Italia avrebbe tardato nei soccorsi.Dall’oceano Atlantico una perturbazione collegata a un vortice ciclonico attivo tra Regno Unito e Scandinavia, raggiungerà l’Italia provocando un generale guasto del tempo. Antonio Sanò, fondatore del ...