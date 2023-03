Vai agli ultimi Twett sull'argomento... R_iccard_o : @flexgrimmy @AlexiaBaglivo @laura_maffi ?? Ma cosa prendi per il culo se non sai neanche scrivere uno sberleffo che… - purosanguue : RT @bIuenberry: Hai lottato contro tutti e tutto e finalmente sei riuscito a realizzare uno dei tuoi sogni, il primo tra tanti. Ti auguro d… - ghvoststories : RT @bIuenberry: Hai lottato contro tutti e tutto e finalmente sei riuscito a realizzare uno dei tuoi sogni, il primo tra tanti. Ti auguro d… - bIuenberry : Hai lottato contro tutti e tutto e finalmente sei riuscito a realizzare uno dei tuoi sogni, il primo tra tanti. Ti… - RobertoCutrign3 : @_BrigateAzzurre Dissero quelli che hanno meno scudetti della Pro Vercelli (che merita al contrario di loro)tanto r… -

Alfine Ruusuvuori chiudestrano secondo set, sia nel punteggio che nello svolgimento e al confine (labile) trasuoi e colpe di un indecifrabile Zverev. Addirittura, prima di chiudere, deve ...Non farò mai diventare scoopsolo di questi attimi: sarebbe come bestemmiare Dio Si sente un po'... È una predilezione di Dio, e le predilezioni di Dio non funzionano per i- "Siccome ho ...Toro Hai svolto un lavoro eccezionale edi festeggiare il tuo successo! Prenditi una ... Anche se tutto sembra andare per il meglio, è importante prendersi cura di noi stessi e mantenere...

"Meriti uno sganassone". Scontro durissimo tra l'anarchico e Storace ilGiornale.it

La Fiorentina esalta nella vittoria contro il Milan. Meriti anche di una grande fase difensiva. Ora una primavera che avrà molto da raccontare Fiorentina perfetta. Un gioco corale, vivo, intenso. Prim ...