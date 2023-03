Mercoledì | Jenna Ortega svela il motivo per cui stava per rifiutare la serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 marzo 2023)era sul punto diil ruolo da protagonista nellaper una motivazione ben precisa. Forse nemmeno lei si aspettava il clamoroso successo ottenuto dalla prima stagione ma, a quanto pare,era sul punto diil ruolo dinell'omonimadi Tim Burton. A rivelarlo è stato proprio l'attrice ai microfoni di The Sunday Times. "Ricevetti la mail e non risposi. Avevo fatto così tanta TV nella mia vita e volevo focalizzarmi esclusivamente sui film. Avevo paura del fatto che se mi fossi impegnata in un nuovo show televisivo non avrei avuto altre opportunità per lavori di cui mi interessava davvero". Ovviamente si ...