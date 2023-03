Mercato Juventus, un club segue Vlahovic: pronta maxi offerta (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo voci dall’Inghilterra, una nuova pretendente sarebbe in corsa per il centravanti Dusan Vlahovic: pronta un’offerta monstre che potrebbe far vacillare i bianconeri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus spera ancora di poter conquistare un posto nelle competizioni europee. I bianconeri, grazie al successo conquistato ieri contro la Sampdoria sono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo voci dall’Inghilterra, una nuova pretendente sarebbe in corsa per il centravanti Dusanun’monstre che potrebbe far vacillare i bianconeri. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laspera ancora di poter conquistare un posto nelle competizioni europee. I bianconeri, grazie al successo conquistato ieri contro la Sampdoria sono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mercato_bianco : RT @CampiMinati: Abbrevio: se le regole sono quelle che delinea Chinè in quella nota, Juventus non le ha violate. Il ricorso all'art. 4 è u… - micheleneri2 : RT @CampiMinati: Prova di violazione volta a favorire operazioni di mercato: nel caso di Juventus, l'investimento accompagnato da effettivo… - ciromagliulo26 : RT @CampiMinati: Prova di violazione volta a favorire operazioni di mercato: nel caso di Juventus, l'investimento accompagnato da effettivo… - CampiMinati : Prova di violazione volta a favorire operazioni di mercato: nel caso di Juventus, l'investimento accompagnato da ef… - calciomercatoit : ?? #Juve, in Spagna torna a circolare sul mercato il nome dell'ex #Morata in rotta con l'#AtleticoMadrid -