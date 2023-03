Mentana contro tutti: “Gli italiani sono razzisti. La sinistra è antipatica, ma la destra mi è estranea” (Di lunedì 13 marzo 2023) «Noi italiani siamo placidamente razzisti. Abbiamo quasi ripristinato la schiavitù: se ordino una pizza o una lavatrice non viene mai un italiano a consegnarmela»: le parole di Enrico Mentana al Corriere della Sera hanno lasciato strascichi polemici. Il direttore de La7 si è raccontato con Aldo Cazzullo, ripercorrendo la sua vita professionale, umana e sentimentale. LEGGI ANCHE Post di Mentana asfalta la sinistra: «È vecchia: sul Msi dice lo stesse cose di 30 anni fa» Mentana e Veneziani difendono Montesano: "Lo colpiscono perché non ha santi in Paradiso" Luca Ricolfi l’ha definita la «società signorile di massa», incalza l’intervistatore, mentre Mentana sintetizza icastico: noi italiani, «ci dividiamo tra razzisti buoni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) «Noisiamo placidamente. Abbiamo quasi ripristinato la schiavitù: se ordino una pizza o una lavatrice non viene mai un italiano a consegnarmela»: le parole di Enricoal Corriere della Sera hanno lasciato strascichi polemici. Il direttore de La7 si è raccontato con Aldo Cazzullo, ripercorrendo la sua vita professionale, umana e sentimentale. LEGGI ANCHE Post diasfalta la: «È vecchia: sul Msi dice lo stesse cose di 30 anni fa»e Veneziani difendono Montesano: "Lo colpiscono perché non ha santi in Paradiso" Luca Ricolfi l’ha definita la «società signorile di massa», incalza l’intervistatore, mentresintetizza icastico: noi, «ci dividiamo trabuoni ...

